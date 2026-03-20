Un negoziante di Ravenna è stato derubato di una collezione di Lego da collezione, che includeva set rari e di valore. La polizia ha scoperto che l’autore del furto ha tentato di vendere alcuni pezzi a un casello autostradale, dove è scattata una trappola. L’indagine ha portato all’identificazione del responsabile e al recupero di buona parte della refurtiva.

Ravenna, 20 marzo 2026 – A prima vista potrebbe sembrare una storia uscita da una cameretta d’infanzia, tra castelli, astronavi e supereroi in miniatura. Invece è una vicenda giudiziaria a tutti gli effetti, con tanto di indagini, pedinamenti e una condanna pesante: due anni e sei mesi. Al centro, non gioielli o opere d’arte, ma scatole di mattoncini Lego, oggi diventati un piccolo tesoro per collezionisti e appassionati. L’Avvelenata. E l'Italia scoprì il dissing: “Andai a casa di Guccini per fare pace, in via Paolo Fabbri 43 nacque un’amicizia” A processo per ricettazione. Il protagonista è un cinquantenne ravennate, finito sotto processo per ricettazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lego da collezione: da negoziante derubato a detective. E al casello fa scattare la trappola

Articoli correlati

LEGO e Crocs: la scarpa-mattoncino da collezione esaurita online, impazza il mercato della rivendita.Una collaborazione inattesa ha scosso il mondo del design e della moda: LEGO e Crocs hanno lanciato il 16 febbraio 2026 una reinterpretazione in...

Una battuta fa scattare l'aggressione al bar: colpito da un pugno, un uomo è ricoverato in ospedaleUna battuta mal riuscita sarebbe alla base di un'aggressione avvenuta nella mattinata di venerdì 20 febbraio in un locale di Peschiera del Garda, il...

Contenuti utili per approfondire Lego da collezione da negoziante...

Temi più discussi: Non perdere i set LEGO più epici in offerta ora su Amazon; LEGO: i set scontati per la Festa delle Offerte di Primavera di Amazon 2026; 4 set LEGO per architetti e designer da comprare durante la Festa delle Offerte di Primavera di Amazon; Lego da collezione: da negoziante derubato a detective. E al casello fa scattare la trappola.

La LEGO Batmobile è in sconto primaverile su Amazon: un incredibile set da collezioneLa Festa delle Offerte di Primavera di Amazon ci regala uno sconto importante sul set LEGO Batmobile di Batman Forever: non parliamo del solito giocattolo, ma di un vero e proprio modellino da esposiz ... telefonino.net

LEGO Art Gioconda: il capolavoro da appendere in salotto (col 30% di sconto)La Gioconda LEGO Art è in offerta a 69€: risparmi circa 30€ e ti porti a casa un vero quadro da esporre in salotto ... smartworld.it

La sua storia verrà plasmata da oltre 300 mila mattoncini Lego che daranno forma a sette installazioni, che arricchiranno in forma stabile il percorso delle sale aperte al pubblico - facebook.com facebook