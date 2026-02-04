I carabinieri forestali della Toscana | l’impegno del 2025 a difesa dell’ambiente e della biodiversità

I carabinieri forestali della Toscana hanno presentato i risultati delle loro operazioni del 2025. Hanno sequestrato più di 200 metri cubi di legname illegale e denunciato numerosi trasgressori. L’obiettivo principale resta proteggere l’ambiente e la biodiversità della regione. L’attività dei militari si concentra su controlli sul territorio, monitorando le aree più a rischio e intervenendo subito in caso di illeciti.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.