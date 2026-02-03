Margherita di Navarra onora impegno civico e ambiente con riconoscimento istituzionale

L’istituto Margherita di Navarra di Monreale ha ricevuto un riconoscimento ufficiale al Senato. La scuola viene premiata per il suo impegno civile e per aver promosso iniziative a favore dell’ambiente. È un riconoscimento che dimostra come anche le scuole possano fare la differenza nel territorio. La cerimonia si è svolta in un clima di festa, con studenti e insegnanti orgogliosi di aver portato a casa un risultato così importante.

L’istituto Margherita di Navarra di Monreale ha ricevuto un riconoscimento istituzionale al Senato per l’impegno civile e per la tutela dell’ambiente. La premiazione, avvenuta a Palazzo Madama a Roma, ha visto l’intervento del senatore Raoul Russo, che ha premiato il progetto “Piccola comunità, stessi diritti”, realizzato dagli studenti della scuola. Il progetto, presentato nella frazione di San Martino delle Scale, ha affrontato criticamente le disparità di accesso ai servizi culturali e sportivi nelle aree montane, e ha proposto misure per la tutela del patrimonio boschivo, contrastando gli incendi dolosi con un linguaggio comunicativo d’impatto. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Margherita di Navarra onora impegno civico e ambiente con riconoscimento istituzionale Approfondimenti su Margherita di Navarra Premio san Martino 2025, un riconoscimento all’impegno civico e sociale Palazzetto dello Sport di Pioppo: domani assemblea cittadina alle ore 18:30 presso i locali dell’ICS Margherita di Navarra Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. ICS Margherita di Navarra, Monreale | Pioppo - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.