Infortunio David ci sarà contro il Como? Le condizioni dell’attaccante della Juve e quando ritornerà a disposizione di Spalletti

Davide, attaccante della Juventus, si è infortunato a causa di un problema muscolare durante l’allenamento. La sua condizione resta incerta, perché ha continuato a svolgere esercizi individuali invece di partecipare alle sessioni di gruppo. La società sta monitorando attentamente i suoi progressi, senza ancora stabilire una data precisa di ritorno. La prossima settimana sarà decisiva per capire se potrà essere schierato contro il Como o se dovrà attendere ancora qualche giorno. La squadra aspetta notizie ufficiali sul suo recupero.

di Marco Baridon Infortunio David, il canadese si è allenato ancora una volta a parte e sarà valutato giorno dopo giorno dalla Juventus. Le ultime sul giocatore. Mentre la Juventus tenta di ricomporre i cocci dopo la trasferta turca, l'infermeria della Continassa continua a essere il centro gravitazionale delle attenzioni di Luciano Spalletti. Oltre alle preoccupazioni per la retroguardia, i fari sono puntati sul reparto offensivo, dove le condizioni della punta canadese tengono lo staff tecnico con il fiato sospeso. In una fase della stagione in cui ogni assenza pesa come un macigno, la gestione dei carichi di lavoro diventa una partita a scacchi contro il tempo.

David non ha preso parte alla trasferta in Turchia a causa di un dolore all'inguine.

L'infortunio di David rappresenta una brutta notizia per la Juventus.

Mezzala, trequartista, esterno, terzino e adesso prima punta. Con l'infortunio di David, Spalletti ha deciso di lanciare Wes Mckennie come punta della Juventus contro il Galatasaray.