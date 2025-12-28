Infortunio Leao le condizioni del portoghese e quando rientrerà a disposizione di Allegri C’è una nuova indiscrezione

Luka Leao ha riportato un infortunio durante l’ultima sessione di allenamento, mettendo a rischio la sua presenza nella prossima partita contro il Cagliari. Le condizioni del giocatore saranno valutate nei prossimi giorni, e ancora non è certa la sua disponibilità per la gara. Restano da monitorare gli aggiornamenti ufficiali per conoscere i tempi di recupero e il possibile rientro di Leao in squadra.

Infortunio Leao, il portoghese si è fermato nella rifinitura per un problema fisico. Per lui è a forte rischio anche il match contro il Cagliari L'infortunio di Leao continua a tenere in apprensione l'ambiente rossonero. La notizia del forfait di Rafael Leão per la sfida contro l'Hellas Verona è arrivata come un fulmine a ciel sereno.

