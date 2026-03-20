Le testimonianze provenienti dall’Iran raccontano di un paese segnato da tensioni e proteste, con le voci di chi chiede libertà e cambiamenti. Le persone intervistate sottolineano che la libertà non può essere rinviata, ma precisano anche che non può essere ottenuta con la forza o con mezzi violenti. La distanza geografica tra Minab e Teheran evidenzia le diverse realtà vissute dai cittadini, anche se il cielo rimane lo stesso.

Il cielo è lo stesso, le urla no. I 1.355 chilometri che separano Minab da Teheran cambiano il significato di tutto. Nel sud dell’Iran, nella provincia di Hormozgan, la guerra ha il suono della terra scavata a mani nude. Tra le macerie della scuola elementare femminile Shajareh Tayyebeh, distrutta da un missile, i genitori cercano ancora i corpi delle figlie: Reza Zanjbar aveva cinque anni; Atana Ahmadzadeh nove; Parsa Mokhtari Nasab dieci; Hana Dehghani sette. Centocinquanta bambine sono morte lì, a seicento metri da una base dei Guardiani della Rivoluzione che – stando alle ultime ricostruzioni militari – era il vero obiettivo. Il dolore ha un timbro animale: un ululato continuo che si mescola alla polvere. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Le testimonianze raccolte da TPI dall’Iran: “La libertà non si può rimandare. Ma non può arrivare da un missile”

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