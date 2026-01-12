Ali Asgari non può arrivare in Italia volo cancellato per le tensioni in Iran | Irraggiungibile da diversi giorni

Il regista iraniano Ali Asgari non è riuscito ad arrivare in Italia, con il suo volo cancellato a causa delle tensioni in Iran. Asgari, atteso oggi per la promozione del film Divine Comedy, è rimasto irraggiungibile da diversi giorni. La cancellazione del volo evidenzia le difficoltà di viaggio legate alla situazione politica, influenzando anche gli eventi culturali internazionali.

Volo cancellato da Teheran per il regista iraniano Ali Asgari, che oggi era atteso in Italia per la promozione del film Divine Comedy. "Nella drammatica situazione in corso in Iran, il governo degli ayatollah ha anche bloccato internet e le linee telefoniche, per cui Asgari risulta irraggiungibile da diversi giorni", riferiscono i referenti italiani. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Paura in volo per il Maccabi, l’aereo colpito da un fulmine: “Scintille ovunque, in cabina e sulle ali”

Leggi anche: “No Meloni Day”, studenti in piazza in tutta Italia “per una scuola più giusta”: tensioni a Bologna e Torino