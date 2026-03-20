Da Mattarella a Salvini | le reazioni alla scomparsa di Umberto Bossi

La morte di Umberto Bossi, avvenuta a Varese all’età di 84 anni, ha suscitato reazioni di diverse personalità politiche. Il presidente della Repubblica ha espresso cordoglio, mentre il leader della Lega ha ricordato il ruolo di Bossi nel partito. Le dichiarazioni pubbliche si sono concentrate sulle emozioni e sui ricordi legati alla figura dell’ex ministro. La notizia ha acceso commenti e messaggi di solidarietà da parte di vari esponenti politici.

Roma, 20 marzo 2026 – La scomparsa di Umberto Bossi ( leggi qui ), morto a 84 anni a Varese, chiude un capitolo che ha segnato oltre tre decenni di storia repubblicana. Fondatore e simbolo della Lega Nord, Bossi è stato uno dei leader che più hanno inciso sul lessico e sugli equilibri del centrodestra italiano, portando al centro del dibattito temi come federalismo, autonomia e questione settentrionale. Non stupisce quindi che le reazioni arrivate nelle ore successive abbiano avuto un tono non soltanto emotivo, ma anche storico-politico. Sergio Mattarella. Il primo messaggio istituzionale è arrivato dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha espresso “sincero cordoglio” per la scomparsa del fondatore della Lega Nord. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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