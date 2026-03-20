Il Napoli affronta la 30esima giornata di Serie A con le scelte di formazione di Conte per la partita contro il Cagliari. La sfida si svolge venerdì alle 18:30 sulla difficile panchina della Unipol Domus, in un orario insolito. La squadra partenopea si presenta con alcune variazioni nella disposizione in campo, in particolare sulla trequarti.

Il Napoli apre la 30esima giornata di Serie A e lo fa in un momento insolito: di venerdì pomeriggio, alle ore 18:3o, su un campo molto ostico come quello della Unipol Domus di Cagliari. Siamo all’ultimo sprint del campionato e la posta in gioco si fa sempre più alta: necessario vincere per alimentare un sogno quasi impossibile, ma anche per restare sicuri di un piazzamento utile alla Champions League. La formazione del Napoli contro il Cagliari. Contro il Lecce c’è stato un momento preciso in cui l’andazzo del match si è ribaltato completamente: intervallo, dentro Kevin De Bruyne e Scott McTominay. Il morale della favola è uno: i campioni non si possono tenere fuori. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Le scelte di Conte per Cagliari-Napoli: rivoluzione sulla trequarti

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