Domani all’Allianz Stadium si affrontano Juventus e Napoli, due delle principali protagoniste della Serie A. La sfida rappresenta un momento chiave nella corsa allo scudetto e alla qualificazione europea, con le formazioni che potrebbero incidere significativamente sulla classifica. Analizziamo le probabili scelte dei tecnici e le possibili strategie in campo per questa importante partita.

Domani pomeriggio all’Allianz Stadium è in programma la partitissima tra la ‘Vecchia Signora’ e i campioni d’Italia: le probabili formazioni della sfida Fari puntati domani sul big match dell’Allianz Stadium tra Juventus e Napoli, crocevia fondamentale per la corsa scudetto e anche per la lotta per un posto alla prossima Champions League. Luciano Spalletti e Antonio Conte (Ansa) – Calciomercato.it I campioni d’Italia non possono permettersi ulteriori passi falsi, considerando i 9 punti di distacco dalla capolista Inter. La Juve invece sembra ormai fuori dai discorsi per il titolo, ma deve ritrovare subito la retta via in campionato dopo il tonfo sul campo del Cagliari. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Juventus-Napoli: Spalletti cambia sulla trequarti, emergenza totale per Conte

Leggi anche: McKennie avanzato sulla trequarti: Spalletti cambia ancora la Juventus per il gelo di Bodo

Leggi anche: Napoli, non solo Lobotka: emergenza totale a centrocampo… Conte costretto a scelte obbligate, chi fa giocare contro la Juventus

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

NAPOLI-JUVENTUS 2-1: SPALLETTI CAMBIA E CONTE RINGRAZIA

Argomenti discussi: Juve-Napoli, la probabile formazione di Spalletti: cosa cambia con Conceicao titolare; Juve-Napoli, annullata la conferenza di vigilia di Spalletti; Spalletti non parlerà alla vigilia di Juventus-Napoli: annullata la sua conferenza stampa; Conte non parla? La Juve annulla la conferenza di Spalletti prima del Napoli.

Juve-Napoli, Spalletti cambia ancora: ha deluso e va in panchinaCresce l'attesa per la super sfida tra Juventus e Napoli, in programma domenica 25 gennaio alle ore 18:00 a Torino ... calciomercato.it

Pagina 2 | Juve-Napoli, la probabile formazione di Spalletti: cosa cambia con Conceicao titolareAll’andata, che poi si è giocata solo il 7 dicembre scorso, il tecnico di Certaldo cercò di svuotare gli spazi centrali. La Juve giocò senza punte, con Yildiz e Conceicao come riferimenti offensivi e ... tuttosport.com

Alla vigilia di Juventus-Napoli, McTominay ha parlato così ai microfoni di Sky Sport: «Contro la Juve è la partita delle partite Sì, lo sappiamo bene. È la partita più importante, soprattutto contro la Juventus, una rivalità storica. I tifosi ce lo ricordano sempre. Sap - facebook.com facebook

Alla vigilia di Juventus-Napoli, Jonathan David accende ancora di più la sfida svelando un retroscena di mercato: «Rifarei la scelta mille volte» «Ora il Napoli lo sfideremo sul campo: è una partita fondamentale per noi e per loro. Non so dove potremo arrivar x.com