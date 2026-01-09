Cosa fare nel weekend del 9 10 e 11 gennaio 2026 a Milano e in Lombardia | sagre fiere musica ed eventi da non perdere

Scopri gli eventi più interessanti in Lombardia e a Milano nel weekend dal 9 all’11 gennaio 2026. Tra sagre, fiere, concerti e iniziative per tutta la famiglia, questa guida ti aiuterà a pianificare i tuoi momenti di svago e scoperta nel rispetto delle occasioni più significative del territorio.

Milano, 8 gennaio 2026 – Il nuovo anno apre con un’agenda fitta di eventi in Lombardia, tra concerti di grandi nomi, sagre tradizionali, mercati vintage e laboratori per bambini. Milano si anima con Giovanni Allevi e Mozart, mentre Monza e Brianza ospitano Kekko dei Modà, e nelle province si celebrano i sapori locali da Bergamo, a Brescia, a Cremona. Tra gli appuntamenti del fine settimana dal 9 all’11 gennaio 2026 spicca la fiera agroecologica “La Terra Trema”, al Cox 18 di Milano, dove vignaioli, birrifici e agricoltori propongono prodotti a filiera diretta e incontri sul mondo agricolo fuori dalle logiche industriali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Cosa fare nel weekend del 9, 10 e 11 gennaio 2026 a Milano e in Lombardia: sagre, fiere, musica ed eventi da non perdere Leggi anche: Sagre, mercatini e fiere in Lombardia: cosa fare nel weekend del 28, 29 e 30 novembre 2025 Leggi anche: Cosa fare a Milano e in Lombardia nel weekend più lungo, da venerdì 5 a lunedì 8 dicembre 2025: 10 eventi scelti per voi Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Cosa fare (anche gratis) a Milano dal 9 all'11 gennaio: tutti gli eventi; Weekend a Milano: dal 9 al 11 gennaio; Cosa fare questo weekend a Firenze; Padova si accende nel weekend: teatro, grandi mostre, cinema e sapori dal mondo dal 9 all'11 gennaio 2026. Cosa fare (anche gratis) a Milano dal 9 all'11 gennaio: tutti gli eventi - Il mercatino del vintage in Isola, lo spettacolo sui giocattoli, un viaggio nella fantascienza di Star Wars e ancora eventi gratuiti e per famiglie ... milanotoday.it Cosa fare a Monza e dintorni nel weekend: gli 8 eventi (anche gratis) scelti per voi - Arriva il weekend, il momento perfetto per concedersi un po' di relax e di divertimento sfruttando ancora la magica atmosfera natalizia. monzatoday.it

Cosa fare nel weekend del 10 e 11 gennaio 2026 a Milano? Concerti, spettacoli, hockey, eventi da non perdere - Archiviate le festività natalizie, a Milano è ufficialmente partito il conto alla rovescia per le Olimpiadi Invernali, in programma da venerdì 6 a domenica 22 febbraio 2026. mentelocale.it

"Per arrivare dove vuoi arrivare, cosa sei disposto a fare" Il Falsario diretto da Stefano Lodovichi, con Pietro Castellitto, Giulia Michelini, Andrea Arcangeli, Pierluigi Gigante, Aurora Giovinazzo, e con Edoardo Pesce e con Claudio Santamaria arriva il 23 genn x.com

