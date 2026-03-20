Le rubano l'auto per l'assalto milionario alla fabbrica Prada di Dolo | Ho trovato solo un pezzo di batteria

Un furto importante si è verificato alla fabbrica Prada di Dolo, in provincia di Venezia, dove i ladri sono entrati nel complesso e hanno portato via un veicolo. Per cercare di rallentare l'intervento delle forze dell'ordine, i malviventi hanno utilizzato auto rubate come barricata, lasciando dietro di sé solo un pezzo di batteria. Nessuno è rimasto ferito durante l'episodio.

Maxi furto alla fabbrica Prada di Dolo (Venezia). Per ritardare le Forze dell'ordine i ladri hanno usato auto rubate come barricata. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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