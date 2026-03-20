Le missioni di J. D. Vance, coinvolto nel 2028, riguardano la federazione dei Maga coinvolti in una lite. La scelta tra Vance e Rubio è al centro del dibattito politico, con molti sostenitori che si confrontano sulla possibile candidatura o ruolo di uno o dell’altro. A Casa Bianca, ogni incontro con Donald Trump si conclude spesso con richieste di opinioni sui due nomi.

Trump chiede a tutti, in privato o in pubblico: chi preferite, Rubio o Vance? Rubio disinnesca Vance e i russi. Ma il suo limite è la stima di Trump Vance o Rubio? Rubio o Vance? Alla Casa Bianca è diventata una fissazione, chiunque incontri Donald Trump si sente rivolgere la fatidica domanda: chi è meglio come candidato per il voto del 2028, Marco Rubio o J. D. Vance? Difficile sapere chi sia in testa nel borsino del presidente, che tra tre mesi compirà ottant’anni ed è entrato nella fase in cui sembra sempre più concentrato su come sarà ricordato dalla storia e su quale sarà la sua eredità politica. E quindi su chi sarà l’erede designato. Rubio ha da mesi grande visibilità, grazie al doppio ruolo di segretario di stato e di consigliere per la Sicurezza nazionale e alle operazioni in Venezuela e Iran. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Le missioni di J. D. Vance, che lavora per il 2028 federando i Maga in lite

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