Un drone ha colpito la base aerea di Ali Al Salem in Kuwait, una struttura militare che ospita personale e mezzi di diversi paesi occidentali, tra cui l’Italia. Il governo ha confermato che le missioni nelle zone interessate continueranno senza interruzioni. L’attacco ha causato danni alla struttura, senza però provocare vittime o feriti tra il personale presente.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un drone colpisce la base di Ali Al Salem Un attacco con drone ha preso di mira la base aerea di Ali Al Salem, in Kuwait, una struttura militare che ospita personale e mezzi di diversi Paesi occidentali, tra cui l’Italia. L’esplosione ha colpito uno shelter utilizzato dalla Task Force Air italiana, distruggendo un velivolo senza pilota custodito al suo interno. Nonostante i danni materiali, tutti i militari italiani presenti nella base sono rimasti illesi e al momento dell’attacco si trovavano al sicuro nei bunker della struttura. L’episodio rientra in un clima di crescente tensione nell’area del Golfo, dove negli ultimi giorni si sono verificati diversi attacchi contro installazioni militari occidentali. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Attacco a una base italiana in Kuwait: il governo assicura che le missioni continueranno

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