Il Papa ha incontrato il giornalista finanziario Gareth Gore, autore del libro intitolato “Opus”, nel corso di un’udienza a Roma. Gore ha scritto un’opera che si propone di analizzare e criticare l’Opus Dei, una realtà religiosa e organizzativa cattolica. La conversazione si è svolta in un contesto privato, senza ulteriori dettagli pubblici sui contenuti discussi.

Il Papa concede udienza al giornalista Gareth Gore, che avverte: “Leone XIV sarà giudicato da come affronterà questo gruppo abusivo” In “Opus” la tesi è precostituita. Il che è legittimo, naturalmente: ma di certo non è imparziale. Non è uno studio che si propone di fare luce da una posizione terza. E poi c’è il problema delle testimonianze, perlopiù anonime Comica dell'Anticristo. Le (minacciose) idee di Thiel hanno poco o nulla a che fare con la presa di San Pietro Roma. L’udienza più curiosa della settimana è quella che il Papa ha concesso al giornalista finanziario Gareth Gore, autore di “Opus”, un mastodontico libro in cui si ripromette di mettere in luce – pagina dopo pagina – il vero volto dell’Opus Dei, tra “denaro oscuro, un culto segreto e la sua missione di rimodellare il nostro mondo”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Le mille falle del libro che voleva mandare all’Inferno l’Opus Dei

Articoli correlati

I materiali, la via di fuga, l'età dei clienti: tutte le falle nella sicurezza del bar di Crans-MontanaLa tragedia avvenuta nella notte di Capodanno a Crans-Montana ha riacceso i riflettori sul tema della sicurezza nei locali notturni.

Papa Leone XIV riceve il giornalista che indaga sull’Opus Dei: “Può fare luce sugli abusi, è una setta”Un incontro che ha acceso i riflettori sulle accuse di abusi all’interno della potente organizzazione cattolica conservatrice, l’Opus Dei, si è...

Palace Maid Framed Into the Cold Palace, Gains a Powerful Ally, Eyes on the Throne!