I materiali la via di fuga l' età dei clienti | tutte le falle nella sicurezza del bar di Crans-Montana

La notte di Capodanno a Crans-Montana ha evidenziato diverse vulnerabilità nella sicurezza del bar, tra materiali utilizzati, vie di fuga e l’età dei clienti. Questi aspetti rappresentano punti critici che richiedono attenzione per garantire ambienti più sicuri. Analizzare le falle di questa struttura può aiutare a prevenire incidenti futuri e migliorare la gestione della sicurezza nei locali notturni.

La tragedia avvenuta nella notte di Capodanno a Crans-Montana ha riacceso i riflettori sul tema della sicurezza nei locali notturni. L’incendio che ha devastato il lounge bar Le Constellation ha causato la morte di almeno 47 persone, in gran parte giovani, e un centinaio di feriti gravi. Mentre le indagini sono in corso, emergono interrogativi sulle caratteristiche strutturali del locale e sulle misure di prevenzione adottate. Il bar è di proprietà di Jacques e Jessica Moretti, cittadini francesi che lo gestivano dal 2015. Entrambi sono sopravvissuti al rogo. Secondo quanto riferito dall’emittente francese Bfm, la donna “era presente quando è scoppiato l’incendio” ed è “ustionata a un braccio”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

I testimoni hanno raccontato di aver dovuto sfondare una barriera per potersi mettere in salvo. L'inchiesta dovrà sciogliere i dubbi sulle mancate vie di fuga e sui materiali che non erano ignifughi