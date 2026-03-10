Condojanni e Sant' ilario | alla scoperta dell' antica contea e del suo casale per le Giornate Fai di Primavera

Il 21 e 22 marzo si terranno le Giornate Fai di Primavera in provincia di Reggio Calabria, con aperture di luoghi storici e casali. Tra le location coinvolte ci sono Condo Janni e Sant’Ilario, due siti che saranno visitabili durante l’evento. La manifestazione coinvolge diverse realtà della zona, offrendo l’opportunità di scoprire antiche strutture e patrimoni locali.

L'attesa è finita il 21 e 22 marzo tornano le Giornate Fai di Primavera. Vediamo insieme le aperture in provincia di Reggio Calabria. Un tuffo a Condojanni e Sant'Ilario, l'antica contea e il suo casale. Orari sabato ore 09:00 - 13:00 (ultimo ingresso 12:00) e domenica 10:00 - 13:00 14:00 - 16:00. Ma è l'aspetto rupestre a incantare definitivamente: le grotte scavate nell'arenaria, perfettamente integrate nell'edilizia storica, creano un'atmosfera sospesa e quasi mitologica.

