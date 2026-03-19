Durante le giornate Fai di questo fine settimana, alcuni palazzi storici, giardini nascosti e altri piccoli tesori del territorio saranno aperti al pubblico. È un’occasione per visitare luoghi solitamente chiusi, tra cui il Pionta, un edificio che normalmente non è accessibile, e scoprire così angoli poco conosciuti della zona. L’evento permette di entrare in contatto con patrimoni spesso poco visibili.

In arrivo un fine settimana dedicato alla scoperta di luoghi solitamente chiusi al pubblico, questo weekend aprono palazzi storici, giardini nascosti e piccoli tesori del territorio. Sabato 21 e domenica 22 marzo tornano le Giornate Fai di Primavera, l’appuntamento dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico con visite a contributo libero. Si tratta dello strumento con cui il Fondo per l’Ambiente Italiano Fai esercita dal 1975 la sua missione di educazione alla conoscenza e alla tutela di quel patrimonio. In occasione delle Giornate Fai di Primavera 2026, saranno 27 i luoghi aperti al pubblico in Toscana. Ad Arezzo focus su il Colle Pionta, dall’antico Duomo di San Donato al complesso dell’ex Ospedale Psichiatrico di Arezzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Alla scoperta del Pionta. Tour per le giornate Fai

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