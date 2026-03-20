Le due mogli di Chuck Norris e i cinque figli sono al centro di una storia familiare che si dipana tra diverse relazioni. Dina, una delle mogli, è nata da un’altra relazione e Norris l’ha conosciuta quando aveva 26 anni. La famiglia si compone di persone diverse, con legami che attraversano anni e esperienze. La vita di Norris si intreccia con le sue relazioni personali e familiari, mantenendo un filo diretto con il suo ruolo di padre e marito.

Roma, 20 marzo 2026 – “Per il mondo era un artista marziale, un attore e un simbolo di forza. Per noi era un marito devoto, un padre e nonno amorevole, un fratello straordinario e il cuore della nostra famiglia”. Così i familiari di Chuck Norris hanno condiviso sui social la notizia della morte dell’attore, icona del cinema d'azione, volto leggendario della tv americana, ed ex campione del mondo di karate. L’ultimo video nel giorno del compleanno. Solo pochi giorni fa, il 10 marzo scorso, Norris aveva festeggiato l’86esimo compleanno condividendo sui social un video in cui si allena con un istruttore. “Io non invecchio. Salgo di livello. Oggi compio 86 anni! Non c'è niente di meglio di un po' di sano divertimento in una giornata di sole per sentirsi giovani. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Le due mogli di Chuck Norris e i cinque figli. “Dina nata da un’altra relazione, l’ho conosciuta quando aveva 26 anni”

Articoli correlati

Le due mogli di Chuck Norris, i cinque figli e gli 8 nipoti. “Ho conosciuto Dina quando aveva 26 anni”Roma, 20 marzo 2026 – “Per il mondo era un artista marziale, un attore e un simbolo di forza.

Chi sono l’ex moglie e la moglie di Chuck Norris (e chi sono i figli, una figlia nata da un tradimento)Chuck Norris è sposato dal 1998 con la modella e attrice Gena O’Kelley, la coppia ha due figli gemelli.

Tutto quello che riguarda Chuck Norris

Temi più discussi: Chuck Norris trasportato d'urgenza in ospedale alle Hawaii. Cosa sappiamo sulle condizioni dell'attore 86enne; Chuck Norris ricoverato alle Hawaii per un’emergenza medica ignota, come sta l'eroe di Walker Texas Ranger; Arnaldo Del Piave parla dell'ex moglie Enrica Bonaccorti, grande amore segnato dall' esperienza dell'aborto; Ascolti tv ieri martedì 10 marzo chi ha vinto tra Le libere donne con Lino Guanciale, Taratata e DiMartedì.

Le due mogli di Chuck Norris, i cinque figli e gli 8 nipoti. Ho conosciuto Dina quando aveva 26 anniI familiari hanno condiviso sui social la notizia della morte dell’attore: Per noi era un marito devoto, un padre e un nonno amorevole. L’ultimo video nel giorno del compleanno ... msn.com

Chuck Norris: chi è la moglie Gena O'Kelley, la donna dietro la leggenda delle arti marzialiDalla carriera da modella al matrimonio con Chuck Norris: chi è Gena O’Kelley, la donna che ha condiviso vita, famiglia e progetti con la leggenda. libero.it

Chuck Norris ci ha lasciati. L'attore americano ed ex campione mondiale di karate è morto giovedì mattina alle Hawaii, sull'isola di Kauai, dove era stato ricoverato dopo un malore improvviso. Aveva compiuto 86 anni appena la settimana scorsa. A dare l'annu - facebook.com facebook

É morto #ChuckNorris. L'attore di "Walker Texas Ranger" aveva 86 anni. "Vi preghiamo di sapere che era circondato dalla sua famiglia e che ora riposa in pace", ha fatto sapere la famiglia x.com