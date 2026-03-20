Domenica si gioca una partita del campionato con il Grifone protagonista. La Rappresentativa Serie D, che include un giocatore del Terranuova Traiana, ha appena perso 2-1 contro la squadra croata Rejika nei quarti di finale della Coppa Carnevale. La sfida si è conclusa con questa vittoria per la formazione straniera.

La Rappresentativa Serie D, nelle cui fila era presente un giocatore del Terranuova Traiana, è stata sconfitta per 2-1 dalla squadra croata del Rejika nei quarti di finale della Coppa Carnevale. Per questo motivo la partita tra Terranuova Traiana e Grosseto in programma domenica si svolgerà regolarmente, come previsto dal calendario, con inizio alle 14.30. I biglietti per i tifosi maremmani sono in vendita al Centro Sportivo di Roselle oggi dalle 9 alle 23 con orario continuato e domani dalle 9 alle 19 con orario continuato. Il prezzo del biglietto è di 12 euro, tariffa unica, con ingresso omaggio per gli Under 10. I biglietti sono nominativi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Le date del campionato. Grifone, domenica si gioca

Articoli correlati

Anticipi e postici di Serie A, quando si gioca Napoli-Roma: tutte le dateDopo l'eliminazione dalla Champions League, inizia il periodo della settimana tipo del Napoli di Antonio Conte.

Coppa Italia, ecco le date delle semifinali di andata: Como Inter si gioca di…di Redazione Inter News 24Coppa Italia, ecco le date delle semifinali di andata: Como Inter si gioca di… Segui le ultimissime sui nerazzurri Il...

Aggiornamenti e notizie su Le date del campionato Grifone domenica...

Discussioni sull' argomento Il Grifone passa al Bentegodi e l'Hellas sprofonda di nuovo in classifica; Eccellenza A. Pareggio interno per il Grifone Gialloverde: termina 1-1 la sfida contro il Monti Prenestini; Il Grifone pareggia con lo Scandicci ma resta saldamente al comando; Genoa | Un girone con mister De Rossi. I numeri di un Grifone che ha ripreso a volare.

#OnThisDay #LiverpoolGenoa Il Grifone espugna Anfield e conquista l’accesso alla semifinale di Coppa UEFA - facebook.com facebook

Il Genoa corsaro a Verona, 3 punti al Grifone #VeronaGenoa #KeepRacismOut x.com