Le date del campionato Grifone domenica si gioca
Domenica si gioca una partita del campionato con il Grifone protagonista. La Rappresentativa Serie D, che include un giocatore del Terranuova Traiana, ha appena perso 2-1 contro la squadra croata Rejika nei quarti di finale della Coppa Carnevale. La sfida si è conclusa con questa vittoria per la formazione straniera.
La Rappresentativa Serie D, nelle cui fila era presente un giocatore del Terranuova Traiana, è stata sconfitta per 2-1 dalla squadra croata del Rejika nei quarti di finale della Coppa Carnevale. Per questo motivo la partita tra Terranuova Traiana e Grosseto in programma domenica si svolgerà regolarmente, come previsto dal calendario, con inizio alle 14.30. I biglietti per i tifosi maremmani sono in vendita al Centro Sportivo di Roselle oggi dalle 9 alle 23 con orario continuato e domani dalle 9 alle 19 con orario continuato. Il prezzo del biglietto è di 12 euro, tariffa unica, con ingresso omaggio per gli Under 10. I biglietti sono nominativi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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