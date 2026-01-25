Al tennista pisano Francesco Maestrelli le Ali del Pegaso

Francesco Maestrelli, tennista pisano, ha recentemente partecipato agli Australian Open, consolidando il suo talento nel mondo dello sport. Per il suo percorso e le sue potenzialità, il Consiglio regionale gli conferirà le Ali del Pegaso, un riconoscimento che valorizza giovani under 35 che si distinguono in vari settori, dalla cultura allo sport. Questo premio sottolinea l’impegno e il talento di Maestrelli nel panorama sportivo italiano.

Prosegue la favola del tennista pisano Maestrelli che vince al primo turno degli Australian OpenFrancesco Maestrelli, giovane tennista pisano, prosegue il suo percorso agli Australian Open.

Francesco Maestrelli: “Vita da tennista, mi alzo alle 7 e lavoro fino alle 18. Le spese sono grosse”Francesco Maestrelli condivide la sua esperienza nel mondo del tennis, descrivendo una giornata tipica di allenamenti e impegni, dalle 7 alle 18.

