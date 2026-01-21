Salvini sulle stazioni | Nel 2025 le aggressioni al personale sono diminuite del 24% E sul decreto sicurezza | Stretta sui minori stranieri che delinquono nessun litigio su questo

Salvini ha annunciato che nel 2025 le aggressioni al personale ferroviario sono diminuite del 24%, evidenziando miglioramenti nella sicurezza delle stazioni. Contestualmente, ha sottolineato l’intenzione di rafforzare il decreto sicurezza, con particolare attenzione alla gestione dei minori stranieri coinvolti in attività delinquenziali. La discussione sulla sicurezza nelle aree di transito continua a essere un tema di rilevanza pubblica, con l’obiettivo di garantire tutela e tranquillità a lavoratori e utenti.

La sicurezza nelle stazioni torna al centro del dibattito politico dopo una serie di episodi che hanno riacceso l’allarme sulla tutela di lavoratori e passeggeri. Prima l’omicidio di Alessandro Ambrosio, capotreno di 34 anni, ucciso a coltellate nella notte del 5 gennaio in un parcheggio nei pressi della stazione di Bologna. Poi l’aggressione a un dipendente del Mimit alla stazione Termini, a Roma. «Quando sono arrivato al ministero non esisteva un settore delle Ferrovie dello Stato dedicato esclusivamente alla sicurezza. Ora – rivendica il ministro dei Trasporti Matteo Salvini, durante il question time alla Camera di oggi, 21 gennaio – con FS Security, i ragazzi e le ragazze con il giubbino nero che vedete nelle stazioni e sui treni, siamo arrivati a 1.🔗 Leggi su Open.online

Decreto Sicurezza, Salvini pronto a sfidare Mattarella: nel mirino minori stranieri e baby gang. Ma FdI frenaNel consueto incontro a Palazzo Chigi, i membri del governo si sono confrontati sul Decreto Sicurezza.

Salvini sul nuovo decreto sicurezza: “Io militarizzerei le stazioni, chi è per bene non teme le divise”Salvini ha commentato il nuovo decreto sicurezza, suggerendo di militarizzare le stazioni per garantire maggiore sicurezza, affermando che chi è per bene non teme le divise.

