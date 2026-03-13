Il direttore sportivo della Lazio, Angelo Fabiani, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul rapporto con l’allenatore Maurizio Sarri. Ha spiegato che, nonostante i rapporti siano generalmente positivi, a volte ci sono confronti accesi. Fabiani ha anche espresso l’obiettivo di concludere questa collaborazione con un percorso condiviso. Le sue parole sono state riportate in un’intervista recente.

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© Calcionews24.com - Lazio, Fabiani svela tutto su Sarri: «I rapporti belli a volte sono un po’ conflittuali. Vorremmo finire questo percorso con lui»

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