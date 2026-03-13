Lazio Fabiani svela tutto su Sarri | I rapporti belli a volte sono un po’ conflittuali Vorremmo finire questo percorso con lui
Il direttore sportivo della Lazio, Angelo Fabiani, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul rapporto con l’allenatore Maurizio Sarri. Ha spiegato che, nonostante i rapporti siano generalmente positivi, a volte ci sono confronti accesi. Fabiani ha anche espresso l’obiettivo di concludere questa collaborazione con un percorso condiviso. Le sue parole sono state riportate in un’intervista recente.
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