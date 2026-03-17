In Campania, più di mille medici di famiglia sono prossimi alla pensione entro il 2028, rendendo la regione quella con il numero più alto di professionisti in uscita. La carenza di medici di base si manifesta anche a livello nazionale, con molte aree che rischiano di rimanere senza copertura adeguata. La situazione riguarda sia le zone urbane che quelle rurali.

La Campania è la regione con il numero più alto di medici di famiglia prossimi al ritiro, mentre continua la carenza a livello nazionale. La Campania si conferma la regione italiana con il maggior numero di medici di famiglia destinati ad andare in pensione entro il 2028. Un dato che evidenzia una criticità già evidente nel sistema sanitario territoriale. Secondo un’analisi della Fondazione Gimbe, sono infatti 1.147 i medici campani che raggiungeranno i 70 anni nei prossimi anni, un numero superiore rispetto a Lombardia (929) e Lazio (925). Dal 2019 al 2023 la Campania ha registrato una riduzione del 12,3% nel numero dei medici di famiglia. Un calo inferiore alla media nazionale, che si attesta al 14,1%, ma comunque significativo in un contesto già fragile. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Medici di famiglia, Campania in difficoltà: oltre mille verso la pensione entro il 2028

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