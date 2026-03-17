sicilia entro il 2028 in pensione 820 medici di base

In Sicilia, entro il 2028, circa 820 medici di base andranno in pensione, secondo le stime. Attualmente, nel 2025, non si riscontrano problemi di carenza di medici di Medicina generale nella regione, come confermato da un’analisi della Fondazione Gimbe. La situazione rimane stabile, senza criticità evidenti sul fronte delle risorse umane nel settore sanitario.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Situazione attuale: nessuna carenza rilevata nel 2025. Secondo un’analisi della Fondazione Gimbe, al 1° gennaio 2025 la Sicilia non presenta carenze di medici di Medicina generale. Il dato emerge considerando il rapporto ottimale di un medico ogni 1.200 assistiti. In dettaglio, il numero medio di pazienti per ciascun medico è pari a 1.177, valore leggermente inferiore alla media nazionale, che si attesta a 1.383. Il nodo pensionamenti: 820 medici entro il 2028. Lo studio evidenzia però una criticità futura: entro il 2028 ben 820 medici di Medicina generale raggiungeranno l’età pensionabile di 70 anni. Questo dato solleva interrogativi sulla tenuta del sistema nel medio periodo. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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