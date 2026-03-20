La Fiorentina si prepara ad affrontare il suo avversario ai quarti di finale di una competizione europea, dopo aver conquistato una vittoria nella FA Cup e aver subito una penalità. L'incontro si svolge in un contesto di grande attesa, con attenzione rivolta anche al Crystal Palace, che potrebbe rappresentare un avversario temibile nel prosieguo della competizione.

Un incrocio europeo che porta la Fiorentina dritta nel cuore del calcio inglese. Nei quarti di Conference League i viola troveranno il Crystal Palace, club di Londra arrivato alla terza competizione Uefa dopo una vicenda che ha fatto discutere anche fuori dal campo: il Palace partecipa infatti alla Conference in virtù della vittoria della FA Cup ma è stato poi "retrocesso" dall’Europa League per il mancato rispetto delle norme Uefa sulla multiproprietà condivisa con il Lione. Nel percorso europeo la squadra allenata dall’austriaco Glasner ha chiuso al 10° posto la fase campionato, con un punto di vantaggio sulla Fiorentina, mentre nella fase a eliminazione diretta gli inglesi hanno poi superato prima i bosniaci dello Zrinjski Mostar e quindi i ciprioti dell’Aek Larnaca. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - L’avversario ai quarti. La vittoria in FA Cup e poi la "penalità». Ma occhio al Palace

Articoli correlati

FA Cup: il Mansfield (terza serie) fa soffrire l'Arsenal, ma un gol di Eze regala i quarti ai GunnersL’Arsenal raggiunge il Liverpool ai quarti di finale di FA Cup (sorteggio lunedì) vincendo con più fatica del previsto in casa del Mansfield Town,...

Report, risultati e gol mentre la squadra della Premier League approda ai quarti di finale della FA Cup2026-03-08 20:44:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Il Leeds si è assicurato un posto nei quarti di finale della FA Cup...

Altri aggiornamenti su L'avversario ai quarti La vittoria in...

Temi più discussi: Anteprima semifinali UEFA Women's Europa Cup: Sparta-Hammarby, Frankfurt-Häcken; La novità Tien: Sinner? Ha dei colpi che possono strapparti la racchetta dalle mani; FIBA Europe Cup: l'UCAM Murcia elimina la UNA Hotels Reggio Emilia nei quarti di finale; Chi è Learner Tien, il campione Next Gen che sfiderà Sinner ai quarti.

L’avversario ai quarti. La vittoria in FA Cup e poi la penalità». Ma occhio al PalaceUn incrocio europeo che porta la Fiorentina dritta nel cuore del calcio inglese. Nei quarti di Conference League i ... sport.quotidiano.net

Viareggio Cup, ai quarti derby Fiorentina-Pistoiese: ecco tutti gli abbinamentiSorteggiati gli abbinamenti dei quarti di finale della Viareggio Cup che propone il derby tutto toscano tra Fiorentina e Pistoiese, che agli ottavi ha eliminato il Genoa campione in carica. La gara,.. firenzeviola.it

Prima la chiamata al Cup: «Liste piene, c’è molto da attendere». Poi la corsa, inutile, negli ospedali: esame ancora non effettuato, e la piccola non riesce a camminare - facebook.com facebook

Theo #Hernandez trascina l’ #AlHilal in finale di King’s Cup L’ex Milan sblocca la partita con un gol clamoroso al 39’, poi segna il rigore decisivo che regala la finale alla squadra di Simone Inzaghi #Sportitalia x.com