Report risultati e gol mentre la squadra della Premier League approda ai quarti di finale della FA Cup

Il Leeds ha conquistato un passaggio ai quarti di finale della FA Cup battendo il Norwich con un risultato di 3-0 davanti ai propri tifosi a Elland Road. La partita ha visto i gol decisivi e ha confermato la qualificazione della squadra, che ora si prepara per il prossimo turno della competizione. La vittoria si aggiunge ai risultati recenti nel torneo di coppa.

2026-03-08 20:44:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Il Leeds si è assicurato un posto nei quarti di finale della FA Cup vincendo comodamente 3-0 sul Norwich a Elland Road. I padroni di casa controllano gran parte del primo tempo e alla fine passano in vantaggio al 32? Sean Longstaff. Gabriel Gudmundsson si è lanciato in avanti sulla sinistra e ha sferrato un cross che Longstaff ha controllato abilmente prima di sparare un tiro al volo nell’angolo più vicino per dare al Leeds un meritato vantaggio. Il Leeds ha raddoppiato poco prima dell’intervallo quando Gudmundsson ha aggiunto un gol al suo precedente assist. Dan James ha perforato una palla bassa in area che il Norwich non è riuscito a respingere, consentendo al difensore svedese di colpire un mezzo tiro al volo nell’angolo inferiore. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

