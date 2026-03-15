Perugia L’iftar della Comunità islamica diventa occasione di dialogo tra istituzioni e territorio

Perugia si conferma come un punto di incontro tra culture e religioni. Nella serata dedicata all’iftar, la comunità islamica ha organizzato un momento di condivisione che ha visto la presenza di rappresentanti istituzionali e cittadini. L’evento ha coinvolto diverse persone, creando un’occasione di confronto e scambio tra le parti presenti. La serata si è svolta senza incidenti, nel rispetto delle tradizioni.

Perugia si conferma luogo di incontro tra culture e religioni. Nella serata dedicata all’iftar, il tradizionale momento di condivisione che segna la rottura del digiuno durante il mese di Ramadan, la Comunità islamica di Perugia ha accolto rappresentanti delle istituzioni locali in un clima di dialogo e confronto. All’iniziativa hanno preso parte esponenti del Comune di Perugia e della Regione Umbria, a testimonianza di una presenza istituzionale trasversale che ha voluto sottolineare l’importanza del confronto con le realtà religiose e culturali presenti sul territorio. Tra i partecipanti anche Antonio Donato, che ha voluto ringraziare pubblicamente la comunità per l’accoglienza ricevuta. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Perugia. L’iftar della Comunità islamica diventa occasione di dialogo tra istituzioni e territorio Articoli correlati La comunità egiziana dell'Umbria si rinnova: nuovo presidente e Iftar di Ramadan a PerugiaSi apre un nuovo capitolo per l’integrazione e la cooperazione culturale nel cuore dell’Umbria. Bambini e nonni insieme sui banchi: alla Vallicelli il dialogo tra generazioni diventa esperienza di comunitàPer l’occasione, erano presenti gli alunni con i loro insegnanti, le famiglie, gli anziani del gruppo “Stare Insieme” della vicina associazione “Il... Aggiornamenti e notizie su Perugia L'iftar della Comunità islamica... Temi più discussi: Ramadan 2026: A che ora si fa il ftour / iftar oggi, giovedì 12 marzo 2026?; I musulmani invitano la città a festeggiare la fine del Ramadan: Vi aspettiamo allo Slow Park - FoggiaToday; Preparativi per la festa di fine Ramadan, Forza Nuova passeggia in via Giustizia; Di Maio disperso in guerra: 15mila euro al mese per scrivere buon Ramadan. Perugia, a Pian di Massiano i Giochi della GioventùPERUGIA - Quasi 200 studenti delle quarte e quinte classi di alcune scuole primarie di Perugia, Terni e Foligno saranno i protagonisti, sabato 28, dei Giochi della gioventù. La tappa perugina, curata ... ilmessaggero.it Perugia, via libera della Regione al progetto per raddoppiare le rampe sul RaccordoLa Regione Umbria, in sinergia con Anas e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha approvato il progetto definitivo per il potenziamento dello svincolo di Ponte San Giovanni, a Perugia, ... ilmessaggero.it :. Riviviamo il nuovo primato italiano indoor di domenica scorsa firmato dall’atleta dell’Arcs Cus Perugia facebook Alla Sala dei Notari di Perugia il docufilm 'Osama - In viaggio verso casa' x.com