Il Fondo Filantropico Bruno Frizzera, creato dai familiari del noto economista, entra nel suo secondo anno di attività. Il fondo sostiene un progetto dedicato all'educazione finanziaria per promuovere la parità e l'inclusione. L'iniziativa mira a offrire strumenti e conoscenze a diverse realtà, contribuendo a diffondere una cultura finanziaria più equa e accessibile.

Entra nel suo secondo anno di attività il Fondo Filantropico Bruno Frizzera istituito dai familiari del famoso economista (Voralberg 1917 – Trento 2012). Lo comunica la società in una nota. Tra i maggiori esperti fiscali del Dopoguerra, Bruno Frizzera è noto per aver predisposto ed introdotto con il ministro Vanoni il primo modello per la dichiarazione annuale ed unica dei redditi in Italia; per aver collaborato, alla Olivetti di Ivrea, all’ideazione delle prime macchine calcolatrici in grado di lavorare rispettando i rigidi canoni della partita doppia; e soprattutto per la sua “Guida Pratica Fiscale” punto di riferimento per intere generazioni di professionisti e diventata poi “Sistema Frizzera”, cuore dell’offerta editoriale tecnica del “Sole24ore”. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Il Fondo Filantropico Bruno Frizzera sostiene un progetto di educazione finanziaria per la parità e l’inclusione

Articoli correlati

Educazione finanziaria all’interno di Educazione Civica. Esempi di attività: Laboratorio Budget personale, mini impresa simulata, progetto servizio per la comunitàNegli ultimi anni il tema dell’educazione finanziaria ha assunto un ruolo sempre più centrale nel dibattito educativo.

Progetto ’Corso di educazione finanziaria’. Premiati tutti gli studenti vincitoriIl Polo Fermi Giorgi celebra con orgoglio la vittoria degli studenti che si sono distinti nell’edizione 2024/2025 del “Corso di Educazione...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Fondo Filantropico Bruno

Temi più discussi: Donne e finanza, una sfida di libertà. Risto3 presenta Conto su di me; Educazione finanziaria per la parità e l’inclusione: il progetto 'Sei di Più' del Fondo Bruno Frizzera entra nel secondo anno; In Italia cresce la filantropia: già 20 milioni di donazioni per giovani e donne vittime di violenza, malati soli, ambiente e animali abbandonanti; Educazione finanziaria e inclusione: Il progetto Sei di Più promosso dal fondo Filantropico Bruno Frizzera.

Il Fondo Filantropico Bruno Frizzera sostiene un progetto di educazione finanziaria per la parità e l’inclusioneEntra nel suo secondo anno di attività il Fondo Filantropico Bruno Frizzera istituito dai familiari del famoso economista (Voralberg 1917 – Trento 2012). Lo comunica la società in una nota. Tra i ... romadailynews.it

Il progetto Sei di Più di Fondo Bruno Frizzera: educazione finanziaria contro gli abusiUn'iniziativa innovativa del Fondo Filantropico Bruno Frizzera e della FEduF mira a rafforzare l'indipendenza economica delle donne ... donna10.it

Donne e finanza, una sfida di libertà. Risto 3 presenta “Conto su di me” Con la collaborazione di FEduF – Fondazione per l’educazione finanziaria e al risparmio dell’ABI, del Fondo Filantropico Bruno Frizzera e dell’ Università di Trento , la cooperativa org - facebook.com facebook