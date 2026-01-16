Tre giorni con PizzAut: un’occasione per promuovere l’inclusione attraverso attività culturali e gastronomiche. Nel cortile posteriore, il truck, i racconti e la musica in auditorium creano un’atmosfera conviviale, mentre tutti possono assaporare la famosa pizza. Un evento che valorizza l’integrazione, la partecipazione e l’attenzione alle persone con disabilità, offrendo un momento di confronto e condivisione.

Il truck parcheggiato nel cortile posteriore, parole, racconti e musica in auditorium, e poi, per tutti, un assaggio della " pizza più buona della Galassia conosciuta ". Si è concluso ieri, con l’incontro in auditorium con i ragazzini dell’ultimo anno, il ciclo di giornate con PizzAut promosso da comune e direzione scolastica e che si è tenuto alla scuola media Kennedy. Tre giornate di incontro, racconti, confronto, domande e risposte. La pizza, sfornata e distribuita dall’ormai celeberrimo camioncino-ristorante. A dare il benvenuto ai ragazzi "Aut", nell’ultima giornata del progetto, l’assessore all’Istruzione Sabrina Cagnardi e la dirigente scolastica Patrizia Perego. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Tre giorni con PizzAut. L’inclusione fa scuola

