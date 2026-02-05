Fondazione Studi Consulenti del Lavoro | ristrutturazione e focus su competenze professionali

La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro ha annunciato una grande ristrutturazione. Dopo aver notato segnali di debolezza nel settore dell’indipendenza del lavoro, l’ente ha deciso di cambiare rotta. Ora punta a rafforzare le competenze professionali e a rinnovare le proprie attività per rispondere meglio alle sfide del mercato. La mossa arriva a pochi giorni di distanza da un momento di crisi che aveva preoccupato molti addetti ai lavori.

**Fondazione Studi Consulenti del Lavoro: ristrutturazione e su competenze professionali** A pochi giorni di distanza dal momento in cui l’indipendenza del Lavoro, uno dei settori più forti della ricerca e dello studio in ambito professionale, aveva mostrato segni di debolezza, la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro (FSC) sta avviando una ristrutturazione strategica. L’obiettivo è chiaro: concentrarsi sulle competenze professionali, un aspetto sempre più critico in un mercato del lavoro in continua trasformazione. L’operazione, che vede l’attiva partecipazione di esperti, istituzioni e professionisti del settore, è stata annunciata in una serie di incontri con i partner istituzionali e con il consiglio di amministrazione, e andrà a completarsi nei primi mesi del 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu

