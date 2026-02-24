Piemonte | 75 milioni per Pmi con basket bond innovativi

Il Piemonte ha deciso di investire 75 milioni di euro per favorire le piccole e medie imprese, puntando sui basket bond innovativi. Questa strategia mira a fornire alle aziende strumenti finanziari più flessibili, mescolando debito e capitale. Le imprese interessate potranno accedere a risorse aggiuntive per sviluppare i loro progetti e rafforzare la crescita locale. La misura si rivolge a settori diversi, tra cui manifattura e servizi.

Il Piemonte lancia un piano da 75 milioni di euro per sostenere le piccole e medie imprese attraverso l'emissione di basket bond, strumenti finanziari ibridi che combinano caratteristiche di debito ed equity. L'iniziativa, frutto della collaborazione tra Finpiemonte, Mediocredito Centrale e la Regione Piemonte, rappresenta un passo significativo nella politica industriale regionale, puntando a rafforzare il tessuto produttivo locale attraverso un mix di capitali pubblici e privati. Al centro del progetto c'è l'emissione di basket bond, con Mediocredito Centrale che sottoscriverà il 50% delle emissioni e Finpiemonte che investirà 7,5 milioni di euro come anchor investor territoriale.