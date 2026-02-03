La Regione ha approvato i fondi per il Maradona di Cosenza. A fine campionato partiranno i lavori di irrigidimento del terzo anello dello stadio. La decisione arriva dopo mesi di attesa e garantisce un passo avanti per migliorare la struttura. I lavori dovrebbero iniziare subito dopo la fine del campionato, per rafforzare l’impianto e garantirne maggiore sicurezza.

Tempo di lettura: 2 minuti “Per il Maradona ci sono ora i fondi regionali. A fine campionato ci saranno i primi lavori di irrigidimento del terzo anello”. Lo ha detto a radio CRC l’assessore delle Infrastrutture del Comune di Napoli Edoardo Cosenza, commentando l’approvazione dei lavori per l’adeguamento dell’impianto annunciata oggi dal sindaco Manfredi. “Incontreremo la UEFA venerdì – ha proseguito – per gli Europei 2032 e abbiamo anche la soluzione per non interrompere la visione delle partite durante i lavori. De Laurentiis è informato, anche se insiste con un nuovo stadio, ma noi non vogliamo uscire dal cronoprogramma per Euro2032. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Cosenza: “Per il Maradona fondi da Regione, in estate lavori terzo anello”

La cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 si avvicina a San Siro, con i biglietti disponibili a prezzi variabili.

