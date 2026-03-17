La stagione di sci alpino si avvicina alle finali di Lillehammer, con attenzione rivolta alle gare di discesa a Kvitfjell. Laura Pirovano ha partecipato in passato a questa disciplina, mentre Emma Aicher si prepara a scendere in pista per il prossimo evento. I precedenti delle due atlete si concentrano principalmente sulle competizioni disputate nelle ultime stagioni, creando aspettative per le prossime prove.

La Coppa del Mondo di sci alpino si sta avvicinando verso l’ultimo grande appuntamento della stagione, le finali di Lillehammer. Tutte le gare veloci si svolgeranno sulla pista di Kvitfjell ed in casa Italia cresce l’attesa soprattutto per il duello per la coppa di discesa tra Laura Pirovano ed Emma Aicher, quest’ultima in lotta anche per la vittoria della classifica generale contro Mikaela Shiffrin. Grazie alla straordinaria doppietta sulle nevi di casa in Val di Fassa, Pirovano ha completamente ribaltato la situazione in classifica e si presenta in Norvegia con 28 punti di vantaggio sulla tedesca. Alla trentina basterà dunque un secondo posto per essere certa di conquistare la sua prima sfera di cristallo della carriera. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sci alpino, i precedenti di Laura Pirovano in discesa a Kvitfjell e il confronto con Emma Aicher

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