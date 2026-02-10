Un portavalori è stato preso di mira questa mattina a Lecce durante un assalto. Un carabiniere, rimasto ferito, racconta di aver resistito all’attacco e di aver messo fuori combattimento uno dei banditi. L’uomo, ora in ospedale, ha ancora lo sguardo fiero nonostante le contusioni, e la scena di quella rapina si ripete nei dettagli.

L’adrenalina ha lasciato il posto al dolore delle contusioni, ma lo sguardo resta fiero. Nel reparto di Ortopedia dell’ospedale “Fazzi” di Lecce c’è un uomo che porta addosso i segni di una battaglia campale combattuta a mani nude tra la terra e gli ulivi. È il carabiniere della compagnia di Campi Salentina che ieri, senza esitare ha inseguito a piedi e placcato uno dei banditi del commando che aveva appena messo a ferro e fuoco la statale 613. Il militare ha il volto segnato e il corpo dolorante (“un po' acciaccato”, dice lui con modestia), ma quando il generale Iacopo Mannucci Benincasa, accompagnato dal colonnello Andrea Siazzu e dal tenente Giuseppe Foti del Norm di Lecce, entra nella stanza per stringergli la mano, il dolore passa in secondo piano. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Assalto al portavalori, il racconto del carabiniere ferito: «Sono stato colpito, ma non ho mollato e ne ho preso uno»

Approfondimenti su Portavalori Assalto

Questa mattina a Brindisi, un commando armato ha assaltato un portavalori, sparando anche alcuni colpi contro i carabinieri.

Due furti in una settimana nel bed and breakfast di Alzano Lombardo.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Assalto portavalori A14 - interventi di Carabinieri e Polizia di Stato #polizia

Ultime notizie su Portavalori Assalto

Argomenti discussi: Assalto con sparatoria a portavalori nel Brindisino: due fermati; Brindisi, assalto a portavalori e sparatoria con i carabinieri: due fermi; Camion bruciato sulla Brindisi-Lecce nell’assalto al portavalori; Assalto a portavalori in Salento: il video della cattura di uno dei due banditi foggiani - FoggiaToday.

Assalto al portavalori, il racconto del carabiniere ferito: «Sono stato colpito, ma non ho mollato e ne ho preso uno»L’adrenalina ha lasciato il posto al dolore delle contusioni, ma lo sguardo resta fiero. Nel reparto di Ortopedia ... msn.com

Assalto al portavalori sulla Brindisi-Lecce, il video dall’alto dell’arresto di uno rapinatoriRapinatori armati di fucili hanno fatto esplodere e assaltato un portavalori sulla Brindisi-Lecce con fucili e chiodi sull’asfalto. Il colpo fortunatamente è fallito. Due uomini della banda di malvive ... msn.com

VIDEO / Un furgone portavalori è stato preso d'assalto nella mattinata di lunedì 9 febbraio sulla statale 613, la superstrada che collega Lecce a Brindisi, all'altezza di Tuturano. Il furgone è dell'azienda vicentina Battistolli. I malviventi armati di kalashnikov hann facebook

I miei più profondi sentimenti di gratitudine e apprezzamento ai Carabinieri che, con esemplare professionalità e spirito di sacrificio, hanno sventato l'assalto al portavalori nel Brindisino, non esitando a mettere a rischio la propria incolumità, intervenendo, con x.com