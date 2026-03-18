Attacco iraniano in Qatar incendio nel principale impianto di gas a Ras Laffan

Un attacco iraniano ha provocato un incendio nel principale impianto di gas a Ras Laffan, in Qatar. L’incidente ha coinvolto una struttura chiave per la produzione di energia del paese. Le autorità locali stanno gestendo la situazione senza comunicare dettagli sulle cause o eventuali vittime. La notizia si aggiunge alle tensioni già presenti nella regione del Golfo.

Un nuovo fronte di tensione si apre nel Golfo, con un attacco che colpisce direttamente il cuore energetico del Qatar. Un raid iraniano ha provocato un incendio nel principale impianto di gas del Paese, nella zona costiera di Ras Laffan. L’incendio dopo l’attacco A darne notizia è stato il ministero dell’Interno del Qatar, spiegando che la protezione civile è intervenuta per domare le fiamme divampate nell’area industriale. L’impianto colpito rappresenta uno dei punti strategici per la produzione e la distribuzione di gas nel Golfo. Escalation dopo le minacce di Teheran L’episodio si inserisce in un quadro di crescente tensione nella regione. Teheran aveva infatti annunciato l’intenzione di colpire le infrastrutture energetiche del Golfo in risposta all’attacco congiunto di Stati Uniti e Israele contro i propri impianti di gas. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Attacco iraniano in Qatar, incendio nel principale impianto di gas a Ras Laffan Articoli correlati Leggi anche: Il più grande impianto di gas al mondo si spegne: lo stop al gas del Qatar può riaccendere l’incubo bollette Leggi anche: L'Iran: «Colpito un nostro impianto di gas, conseguenze incontrollabili». Fonti di Israele: era un aut aut. Esplosioni a Riad e in Qatar Altri aggiornamenti su Ras Laffan Temi più discussi: Qatar, incendio nel maggior complesso del gas dopo attacco Iran; Funzionerà la strategia di Usa e Israele contro l’Iran?; Guerra in Iran, come impatta concretamente sull'Italia: i motivi degli aumenti di benzina, gas e luce; Semiconduttori a rischio: la guerra in Medio Oriente minaccia le forniture di elio. Qatar, incendio nel maggior complesso del gas dopo attacco IranIl ministero dell'Interno del Qatar ha dichiarato che un attacco iraniano ha provocato un incendio presso il principale impianto di gas del Paese del Golfo, situato sulla sua costa settentrionale. (AN ... ansa.it Tutte le minacce energetiche dell’Iran dopo l’attacco israeliano a South ParsDopo l'attacco israeliano al giacimento di gas South Pars, l'Iran ha detto che colpirà infrastrutture in Qatar, Arabia Saudita ed Emirati. startmag.it Caricamento LNG su una Moss a Ras Laffan anno 2003 facebook La chiusura del grande impianto di Ras Laffan in Qatar ha fatto schizzare i prezzi europei del gas. Gli esportatori americani di Gnl si stanno preparando a cavalcare la crisi, mandando carichi verso il Vecchio continente. x.com