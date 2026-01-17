Maltrattamenti furti ed estorsione | 29enne finisce in carcere

Nella serata di ieri, la Polizia di Avellino ha arrestato un 29enne condannato a quasi cinque anni di carcere. L’uomo, residente in provincia, è stato riconosciuto colpevole di maltrattamenti, furti, incendio, danneggiamenti ed estorsione. L’intervento si inserisce nelle attività di prevenzione e contrasto ai reati, garantendo la sicurezza della comunità e il rispetto delle norme.

Tempo di lettura: < 1 minuto Nella decorsa serata, p oliziotti della Squadra Mobile della Questura di Avellino ha nno rintraccia to e tra tto in arresto un ventinovenne residente in questa Provincia, condannato a 4 anni e 11 mesi di reclusione per i reati di maltrattamenti contro familiari e conviventi, furto, furto aggravato, incendio, danneggiamento ed estorsione. L'arrestato è stato associato presso la Casa Circondariale di Avellino.

