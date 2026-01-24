arrestato a pompei uomo accusato di estorsione e maltrattamenti

Un uomo è stato arrestato a Pompei con l’accusa di estorsione e maltrattamenti. Secondo le indagini, avrebbe minacciato e estorto denaro al padre per diversi anni, costringendolo a vivere in auto per sfuggire alle violenze. La misura della custodia cautelare in carcere è stata disposta dalle autorità competenti.

Custodia cautelare in carcere per un uomo che per anni avrebbe minacciato ed estorto denaro al padre, costretto a vivere in auto per sfuggire alle violenze. Nel tardo pomeriggio di ieri gli agenti del Commissariato di Polizia di Pompei hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo gravemente indiziato di maltrattamenti in famiglia ed estorsione ai danni del padre. Il provvedimento è stato emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura della Repubblica. Tre anni di richieste di denaro e violenze continue. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

