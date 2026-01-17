Sanzioni Ue | nave con materiale ferroso proveniente dalla Russia scatta il sequestro

In conformità con le sanzioni dell'Unione Europea relative al conflitto in Ucraina, una nave proveniente dalla Russia è stata sequestrata nel porto di Brindisi. L'operazione si inserisce nelle misure di controllo e restrizione adottate dall'UE per limitare il supporto alle attività russe. L'intervento evidenzia l'attenta applicazione delle normative internazionali volte a rispettare gli impegni diplomatici e commerciali in vigore.

BRINDISI - Sanzioni Ue per la guerra in Ucraina: nave proveniente dalla Russia sequestrata nel porto di Brindisi. Nei giorni scorsi, grazie agli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza e dall'Agenzia delle Dogane, con il coordinamento della procura, è stata sottoposta a sequestro preventivo.

