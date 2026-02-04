Ruba punte di formaggio e capi d’abbigliamento allontanandosi dal supermercato alla guida di un furgone rubato | denunciato 27enne

I carabinieri di Monticelli Terme hanno denunciato un uomo di 27 anni. La polizia ha scoperto che aveva rubato formaggi e vestiti da un supermercato e poi si era allontanato a bordo di un furgone rubato. Dopo settimane di indagini, sono riusciti a identificare il sospettato e a portarlo in caserma. Ora l’uomo rischia il processo per furto e ricettazione.

I carabinieri della Stazione di Monticelli Terme hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Parma un 27enne italiano, ritenuto, a seguito di una complessa attività investigativa e di accurati accertamenti, il presunto responsabile del furto di generi alimentari e capi d'abbigliamento

