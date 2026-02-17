Catania carabinieri al lavoro | guida senza patente droga e abusivismo parcheggi nel mirino
A Catania, i carabinieri hanno arrestato un giovane di 28 anni per aver guidato senza patente e possesso di droga, dopo averlo fermato in centro. La stessa operazione ha portato alla denuncia di un altro uomo a Mascalucia, che esercitava illegalmente il mestiere di parcheggiatore. Durante i controlli, i militari hanno trovato anche alcune sostanze stupefacenti e hanno scoperto attività abusive di parcheggio.
Catania sotto controllo: Denunciati un guidatore senza patente e un abusivo dei parcheggi. I carabinieri hanno denunciato un uomo di 28 anni per guida senza patente, recidiva e possesso di sostanze stupefacenti, e un altro a Mascalucia per esercizio abusivo della professione di parcheggiatore nel centro di Catania. L’operazione, condotta nella mattinata di oggi, 17 febbraio 2026, rientra in un più ampio servizio di controllo del territorio volto a contrastare l’illegalità diffusa e a garantire la sicurezza dei cittadini. Guida senza patente e droga: la doppia violazione. Un giovane catanese è stato fermato mentre guidava senza mai aver conseguito la patente.🔗 Leggi su Ameve.eu
Stretta dei Carabinieri: droga, guida senza patente e un arresto
