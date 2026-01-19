Adamant non basta la rimonta Si volta pagina anche in panchina

Adamant Ferrara perde contro Allianz San Severo con il punteggio di 76-86. La partita evidenzia la necessità di un cambio di approccio, anche a livello di panchina, per migliorare le prestazioni della squadra. La formazione di Ferrara ha mostrato impegno, ma la differenza si è fatta sentire nel finale. La società si prepara ora a una svolta, considerando anche nuovi investimenti e strategie per il proseguo della stagione.

Non basta il primo set. Gemini Med San Marino passa 3–1 e conquista l’intera posta in palio. #4torripallavoloferrara #serieb #ferrara - facebook.com facebook

