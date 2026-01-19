Adamant non basta la rimonta Si volta pagina anche in panchina
Adamant Ferrara perde contro Allianz San Severo con il punteggio di 76-86. La partita evidenzia la necessità di un cambio di approccio, anche a livello di panchina, per migliorare le prestazioni della squadra. La formazione di Ferrara ha mostrato impegno, ma la differenza si è fatta sentire nel finale. La società si prepara ora a una svolta, considerando anche nuovi investimenti e strategie per il proseguo della stagione.
adamant ferrara 76 allianz san severo 86 ADAMANT: Dioli ne, Bellini 12, Sackey 3, Renzi 2, Pellicano 7, Pierotti 17, Tio 14, Solaroli 3, Marchini 9, Casagrande 9, Caiazza. All. Benedetto. ALLIANZ SAN SEVERO: Lucas 14, Morelli 5, Mobio 24, Gattel 2, Todisco 4, Petrushevski ne, Ndour 2, Gherardini 11, Bandini 8, Scredi, Bugatti 16. All. Bernardi. Parziali: 12-24; 32-50; 61-69. L’ennesimo ko casalingo con San Severo rischia di costare la panchina a Giovanni Benedetto, che nelle prossime ore potrebbe essere sollevato dall’incarico di capo allenatore dell’Adamant. La società lo ha fatto intendere ieri sera nel dopo partita, con il vicepresidente Piazzi e il consigliere Maragno in sala stampa al posto dell’allenatore. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
