Un individuo si spacciava per medico, esercitando a Firenze senza titolo e offrendo terapie e massaggi con finalità curative. Accusato di frode, si faceva pagare 200 euro a seduta senza essere un professionista sanitario. La vicenda evidenzia i rischi di affidarsi a soggetti non qualificati e l’importanza di verificare le credenziali prima di intraprendere trattamenti medici.

Firenze, 26 gennaio 2026 – Si spacciava per medico posturologo, iridologo e dietista di fama mondiale e prescriveva terapie e massaggi a scopo curativo in uno studio medico a Firenze. Ma non era un dottore. Così il finto medico, uno svizzero di 53 anni, è stato condannato dal tribunale di Firenze per esercizio abusivo della professione a 10 mesi e 15 giorni di reclusione oltre a 12.500 di multa. Con l'accusa di concorso nello stesso reato, sono stati condannati anche il direttore sanitario dello studio medico, 73 anni di Firenze, a 9 mesi e 12.000 euro di multa, accusato di avergli consentito di svolgere la propria attività senza accertare che il presunto specialista fosse in possesso dei titoli; la segretaria che era anche procacciatrice di clienti, 58 anni di Firenze; l'infermiera, 44 anni del Brasile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Si faceva pagare 200 euro a seduta ma non era medico: per il finto luminare scatta la condanna

Approfondimenti su FalsoLuminare

Un medico di Jesi, 64 anni, già dirigente in un pronto soccorso marchigiano, è stato condannato dalla Corte dei conti a restituire oltre 28.

Un uomo di 59 anni, senza laurea, esercitava la professione di dentista in uno studio allestito in un’abitazione.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su FalsoLuminare

Argomenti discussi: Jacques Moretti ha raccolto i soldi ed esce dal carcere: pronto a pagare la cauzione da 200 mila franchi svizzeri; Quest'uomo guadagna più di 200 dollari al giorno aspettando in fila altre persone.

Faceva bonifici per pagare il pusherPedinato e arrestato il pusher che si faceva pagare in parte con bonifico, in parte in ‘nero’ : è un 25enne jesino già noto alle forze dell’ordine. In azione i poliziotti del commissariato jesino ... ilrestodelcarlino.it

Il garage faceva pagare quote aggiuntive ai clienti - facebook.com facebook