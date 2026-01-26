Si faceva pagare 200 euro a seduta ma non era medico | per il finto luminare scatta la condanna
Un individuo si spacciava per medico, esercitando a Firenze senza titolo e offrendo terapie e massaggi con finalità curative. Accusato di frode, si faceva pagare 200 euro a seduta senza essere un professionista sanitario. La vicenda evidenzia i rischi di affidarsi a soggetti non qualificati e l’importanza di verificare le credenziali prima di intraprendere trattamenti medici.
Firenze, 26 gennaio 2026 – Si spacciava per medico posturologo, iridologo e dietista di fama mondiale e prescriveva terapie e massaggi a scopo curativo in uno studio medico a Firenze. Ma non era un dottore. Così il finto medico, uno svizzero di 53 anni, è stato condannato dal tribunale di Firenze per esercizio abusivo della professione a 10 mesi e 15 giorni di reclusione oltre a 12.500 di multa. Con l'accusa di concorso nello stesso reato, sono stati condannati anche il direttore sanitario dello studio medico, 73 anni di Firenze, a 9 mesi e 12.000 euro di multa, accusato di avergli consentito di svolgere la propria attività senza accertare che il presunto specialista fosse in possesso dei titoli; la segretaria che era anche procacciatrice di clienti, 58 anni di Firenze; l'infermiera, 44 anni del Brasile. 🔗 Leggi su Lanazione.it
