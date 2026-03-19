Lascio 100mila euro alla badante ma ne ha 2 con lo stesso nome | la famiglia fa annullare il testamento e incassa

Un'anziana aveva scritto sei anni prima del decesso di voler lasciare 100.000 euro alla sua badante, Valentina. Tuttavia, dopo la morte, la famiglia ha scoperto che esisteva un altro testamento che assegnava la stessa somma a una persona con lo stesso nome. Di conseguenza, il testamento originario è stato annullato e la famiglia ha ricevuto l'intera somma.

"Alla mia morte voglio lasciare a Valentina la mia badante un pensiero di euro 100mila euro" scriveva l'anziana sei anni prima del decesso. Di badanti però la donna ne aveva due ed entrambe sono di origini moldave e di nome Valentina. Per questo la famiglia ha fatto ricorso facendo annullare il testamento. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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