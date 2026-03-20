"La bellezza, come la creatività e l’arte, ha una funzione terapeutica, curativa, soprattutto per dei ragazzi detenuti che hanno dai 14 ai 21-22 anni e che, dentro questi laboratori, ritrovano se stessi, vengono in contatto con le loro emozioni, con la bellezza e con tutto quello di cui sono stati privati per tanto tempo". Delfina Boni, della Fondazione Francesca Rava, è coordinatrice del progetto “Palla al Centro“ e del progetto “Orizzonti“, oggi in corso di attuazione in otto istituti penali minorili sul territorio nazionale. "Palla al Centro è stato ideato anche su volere dell’allora presidente del Tribunale per i minorenni di Milano, la dottoressa Maria Carla Gatto, che ci aveva chiesto di portare i nostri progetti e i volontari all’interno del Beccaria per creare un ponte tra il “dentro“ e il “fuori“". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’arte al Beccaria (e oltre): "La bellezza è una cura"

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