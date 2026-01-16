La bellezza come cura | incontro tra scienza arte e solidarietà alla Fondazione Santobono Pausilipon

L’evento “La bellezza come cura” promosso da Ande Napoli e Fondazione Santobono Pausilipon affronta il rapporto tra scienza, arte e benessere. Un’occasione di confronto per esplorare come la cura della bellezza possa contribuire al miglioramento della salute, unendo approcci diversi in un dialogo condiviso. L’incontro si svolgerà giovedì 29 gennaio alle 17, offrendo spunti di riflessione su questo tema multidisciplinare.

Un dialogo profondo tra bellezza, benessere e salute sarà al centro dell’incontro “La bellezza come cura”, promosso da Ande Napoli in collaborazione con la Fondazione Santobono Pausilipon, in programma giovedì 29 gennaio alle 17.00 presso la sede storica della Fondazione, già Ospedale Ravaschieri. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

