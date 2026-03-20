L’archivio dell’ombra rivela dettagli su Jeffrey Epstein, il finanziere statunitense coinvolto in un caso di traffico di minori e abusi sessuali. Le indagini hanno portato alla luce documenti e testimonianze che collegano Epstein a figure influenti di vari settori. Le autorità hanno analizzato le prove raccolte, senza ancora concludere tutte le procedure legali in corso.

Life&People.it Il potere, nelle sue manifestazioni più alte e opache, non si muove mai per linee rette, ma per orbite gravitazionali. Esiste un centro di massa, spesso invisibile, capace di attrarre a sé i vertici della politica, della finanza e dell’intelletto, vincolandoli in una rete di reciproche, indicibili dipendenze. Lo scandalo Jeffrey Epstein non è stato semplicemente un caso di cronaca nera o un’indagine su un predatore seriale; è la cartina di tornasole di un collasso sistemico delle istituzioni democratiche occidentali. Analizzare questo fenomeno oggi, con il distacco dell’analista e la ferocia del cronista d’inchiesta, significa smettere di guardare al “mostro” per iniziare a guardare alla “gabbia”: un ecosistema dove il ricatto è diventato valuta di scambio e l’impunità il requisito d’accesso. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

© Lifeandpeople.it - L’archivio dell’ombra: lo scandalo Jeffrey Epstein è la chiave per decodificare il potere globale

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