L' Onu contro la rete criminale globale di Jeffrey Epstein

L'Onu denuncia Jeffrey Epstein e la sua rete criminale perché ha gestito un vasto sistema di sfruttamento, proteggendosi con il supporto di persone influenti. Le indagini mostrano come a livello internazionale si sia creato un meccanismo di copertura che ha permesso ai responsabili di agire impunemente. Tra le accuse, anche il coinvolgimento di figure di spicco che hanno mantenuto il silenzio.

Per gli esperti dell'organizzazione internazionale, i fatti descritti nei file non vengono più derubricati a meri reati sessuali, ma inquadrati in una cornice di violazioni gravissime del diritto internazionale Non solo abusi, ma un sistema di sfruttamento strutturato che ha goduto di una rete di protezione ai massimi livelli. Gli esperti delle Nazioni Unite rompono il silenzio sugli "Epstein Files", definendo il quadro emerso dalle indagini come una vera e propria "impresa criminale globale". Il monito dei commissari Onu è durissimo. L'Onu ha pubblicato un rapporto che collega direttamente Jeffrey Epstein a una rete criminale internazionale. Gli esperti delle Nazioni Unite affermano che i file Epstein rivelano una rete criminale a livello mondiale.