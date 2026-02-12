Epstein files lo scandalo globale che travolge il Quai d’Orsay

A Parigi, lo scandalo Epstein sta scuotendo il Quai d’Orsay. Le rivelazioni sui rapporti e le connessioni legate all’affare stanno creando tensioni all’interno del governo francese, già fragile per i problemi economici e politici del paese. La vicenda si sta facendo strada nelle cronache, alimentando discussioni e sospetti tra politici e media.

(Parigi). L'affare Epstein, oltre a far colare fiumi d'inchiostro e a nutrire animati dibattiti televisivi, produce collateralmente un'onda d'urto non indifferente sulla politica francese in un momento di fragilità economica e politica. La figura simbolo di Jack Lang, ex ministro della cultura, emblema della stagione mitterrandiana e volto della diplomazia culturale dell'Institut du monde arabe ne esce piuttosto male e ora si cerca di ricorrere ai ripari cercando di gettare acqua sul fuoco dove si puó, prima che l'incendio divampi nei cerchi di potere della politica francese. Ma forse è già troppo tardi.

