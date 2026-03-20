L’appello dei sindaci per il Sì | Votate per una giustizia più efficiente ed equilibrata La riforma è nell’interesse di tutti

Diversi sindaci e consiglieri hanno firmato un appello invitando la popolazione a votare Sì al referendum. Nell’appello si sottolinea l’importanza di una giustizia più efficiente ed equilibrata e si invita a partecipare al voto per sostenere questa riforma. La richiesta riguarda direttamente gli elettori, che sono chiamati ad esprimersi sulle modifiche proposte.

Un appello a votare per il Sì al referendum è stato firmato da diversi sindaci e consiglieri comunali, che in una lettera aperta ai loro colleghi e ai cittadini hanno ricordato che la riforma della giustizia non è contro la magistratura ma per rendere il sistema giudiziario più efficiente e coerente con i principi dello Stato di diritto. L’appello dei sindaci per il Sì. «Noi amministratori civici, sindaci, consiglieri comunali e rappresentanti delle comunità locali riuniti nell’Assemblea dei Civici per l’Italia, sentiamo il dovere di rivolgere un appello ai cittadini in vista del referendum sulla riforma della giustizia. Ogni giorno, nei nostri territori, misuriamo quanto la qualità delle istituzioni incida sulla fiducia delle persone nello Stato. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - L’appello dei sindaci per il Sì: «Votate per una giustizia più efficiente ed equilibrata. La riforma è nell’interesse di tutti» Articoli correlati Referendum sulla riforma della Giustizia, Leccese aderisce all'appello dei 'sindaci per il No'Il questo referendario, che non prevederà quorum, sarà posto sulla legge del Governo che sancisce la divisione delle carriere fra giudici e pubblici... Referendum giustizia, Paolo Capone, Segretario Generale UGL: “Il Sì è una scelta di responsabilità per una giustizia più equilibrata e credibile”“L’iniziativa promossa dall’UGL a Catania rappresenta un’importante occasione di confronto pubblico su un passaggio cruciale per il futuro della... La riforma della giustizia spiegata da Giorgia Meloni in due minuti. Aggiornamenti e contenuti dedicati a L'appello dei sindaci per il Sì Votate... Temi più discussi: Referendum, Lo Voi punge Nordio: Saluti dal plotone. Per il no 270 sindaci; NO al referendum, appello sindaci della provincia di Siena; Referendum giustizia, le opposizioni: Scelte di parte del sindaco. Il 'no' di Linea Rosa? Ripensare i contributi comunali; Referendum giustizia, i sindaci per il No in piazza del Popolo con Gualtieri: Riforma inutile e pericolosa, difendere l’autonomia della magistratura. Giustizia, Baccini firma l’appello dei sindaci civici a favore del sìFiumicino, 19 marzo 2026 – Noi amministratori civici, sindaci, consiglieri comunali e rappresentanti delle comunità locali riuniti nell’Assemblea dei Civici per l’Italia, sentiamo il dovere di rivolg ... ilfaroonline.it Torre Annunziata, l’appello dei più piccoli al sindaco: 'Mare pulito e strade sicure'Inaugurata la nuova newsroom dedicata al digitale dell'Alfieri. Gli alunni consegnano le petizioni a Cuccurullo ... lostrillone.tv Barbara Floridia. . Nel dubbio: VOTATE NO! - facebook.com facebook Si è conclusa anche a Rabat la raccolta delle schede votate dai cittadini italiani in Marocco per il referendum. I plichi sono ora in viaggio per l’Italia con corriere diplomatico. Un momento che rende possibile, anche a distanza, la partecipazione alla vita democr x.com